Soprannominato “Salt Bae”, Chef Nusret è il cuoco-macellaio più famoso e amato dai vip, ma quanti e dove sono i suoi ristoranti?

Negli ultimi giorni, la notizia che Chef Nusret aprirà un nuovo ristorante a Milano ha riscosso grande rilevanza nel nostro Paese. Famosissimo tra i vip e anche tra tutti coloro che navigano online, Nusret Gökçe è una vera star della carne grigliata. In attesa che sbarchi in Italia, scopriamo allora quanti sono e dove sono nel mondo le apprezzate e lussuose steak house di Salt Bae.

Chef Nusret: ecco tutti i suoi ristoranti nel mondo

Salt Bae

Chef Nusret, conosciuto anche come Salt Bae, vanta per il momento 22 ristoranti in tutto il mondo. In particolare, le sue steak house sono situate in questi luoghi:

Istanbul Etiler

Istanbul Sandal Bedesteni

Ankara Kavakldere

D-Hotel Maris

Bodrum Yalkavak Marina

Dubai

Abu Dhabi

Doha

Miami

New York

Mykonos

A questi ristoranti, nel 2023 se ne aggiungerà un 23° locale che aprirà a Milano per la felicità dei fan del famoso cuoco-macellaio.

Salt Bae e la sua catena di steak house

Chiamata Nusr-Et Steakhouse, la catena di lussuosissime steak house di Chef Nusret è quindi in continua crescita. Salt Bae ha per il momento locali nelle principali città del mondo e un po’ in tutti i continenti. Nello specifico la star del web ha aperto:

9 steak house in Turchia tra Istanbul, Bodrum, Ankara e Mugla

2 steak house negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi e Dubai

1 steak house in Grecia a Mykonos

1 steak house in Qatar a Doha

1 steak house in Inghilterra a Londra

7 steak house negli Stati Uniti a Miami, Boston, New York, Dallas, Los Angeles e Las Vegas

1 steak house in Arabia Saudita a Riyad

1 steak house in Italia a Milano (di prossima apertura)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG