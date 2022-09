BeReal, l’app creata per andare controcorrente ad Instagram è il nuovo social dei giovani. Scopriamo quali sono le sue particolarità.

Instagram non ha bisogno di presentazioni. L’app social più scaricata al mondo è conosciuta e usata da tutti ma, se all’inizio nacque come piattaforma per caricare e mostrare al proprio gruppo di amici foto innocenti e di vita vera, è ormai diventato un social su cui si respira una profonda aria di falsità e finzione. Non è più condividere ogni aspetto della propria vita, ma solamente i momenti più belli e perfetti, creando una bolla di finta perfezione ben lontana dalla realtà. Per questo motivo è nata BeReal, l’app pensata per condividere con gli amici la propria vita in tempo reale, senza avere il tempo di “editarla o migliorarla”.

BeReal: il social per poter essere se stessi

Nata nel 2020 dall’idea di due ragazzi francesi Kévin Perreau e Alexis Barreyat, BeReal ha iniziato ad acquisire sempre più popolarità nel 2022, arrivando ad avere più di 4 milioni di download. I giovani della così detta generazione Z nati e cresciuti e inglobati dal mondo dei social, sentono il bisogno di allontanarsi dalle piattaforme più “finte” per avvicinarsi a qualcosa di più reale e vero. Il motto di BeReal è proprio questo: “Sii Reale“. Sii te stesso e scopri i tuoi amici come sono davvero, lontano dai filtri e dall’editing.

Come funziona BeReal e come scaricarla

Quindi, come funziona BeReal? Semplice. Ad una certa ora della giornata, sempre diversa, l’app invia una notifica con la richiesta di scattare una foto. Si hanno poi due minuti di tempo per inquadrare dove ci trova e cosa si ha davanti.

Oltre ad usare la fotocamera esterna, il telefono scatterà una foto anche con la fotocamera interna, ottenendo un selfie in tempo reale. Non c’è tempo per pensare troppo, bisogna scattare e immortalare il momento che si sta vivendo. Si potranno poi vedere le foto degli amici a cui si potrà rispondere unicamente con un selfie che sostituisce le emojis.

Selfie con smartphone

L’app è scaricabile sia per iOS sia per Android, è sufficiente cercarla nell’app store e nel google store.

Non c’è modo migliore per sapere davvero cosa stanno facendo i propri amici.

