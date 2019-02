3 App da avere sullo smartphone per scegliere l’outfit

Tre App per scegliere l’outfit con stile e senza commettere errori: ecco quali sono…

Stare ore e ore davanti al guardaroba e pensare a come vestirsi: a chi non è mai capitato di pensare addirittura di non avere nemmeno niente da indossare?! Non sempre è facile scegliere l’outfit giusto, specialmente quando dobbiamo fare più abbinamenti… Non tutte sanno, però, che esistono delle app per scegliere l’outfit!

Ebbene sì, con queste applicazioni è possibile ispirarsi ad alcuni look e, soprattutto, selezionare il giusto abbinamento di colori, di tessuto e di tutto il look in generale. Ecco quali sono le 3 app indispensabili da avere nello smartphone…

3 App per creare l’outfit da sfoggiare con stile

Bantoa. Una delle app più gettonate per creare l’outfit e selezionare il look perfetto da sfoggiare: Bantoa, un’applicazione completamente italiana poiché è stata fondata in Veneto nel 2015, ci consente di realizzare uno shopping “assistito” e, quindi, di selezionare i giusti abbinamenti sia di vestiti che già abbiamo sia di quelli che vorremmo acquistare.

Troviamo già dei look prestabiliti creati dagli “outfitter”, ovvero gli esperti di moda che creano i loro abbinamenti in base alle ultime tendenze.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/coppa-drink-ragazza-comunicare-2218405/

21Buttons. Un’app molto famosa, specialmente nel mondo di Instagram: è un vero e proprio social network che consente di pubblicare le proprie foto con i look più belli. Se siamo dell’eterne indecise in fatto di look, possiamo scaricare quest’applicazione per poterci ispirare da chi se ne intende!

Inoltre, se ci innamoriamo follemente dell’outfit indossato da una delle nostre influencer preferite, con un solo click possiamo passare all’acquisto. Un’app, invece, in cui è possibile trovare l’outfit dei personaggi di film o serie tv è Spotern.

Your Closet. Un’applicazione che, oltre ad aiutarti a scegliere il giusto abbinamento, ti consiglia anche come abbinare i colori tra di loro scansionando il colore dell’indumento che vorresti indossare. Inoltre, è possibile creare un armadio virtuale che ti consente di avere sempre gli indumenti sott’occhio e provare ad abbinarli tra loro con l’aiuto dell’app!

Con queste tre applicazioni possiamo anche rimanere al passo con le tendenze e ispirarci al look delle fashion addicted super esperte!

