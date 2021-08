App per pulire il telefono: le migliori applicazioni da utilizzare per smartphone Android e iPhone.

Spesso riempiamo il telefono di app dall’utilità dubbia, giochi, applicazioni per modificare foto, per creare fotomontaggi, per editare video, e così via. Ma capita di dimenticarsi di scegliere almeno un’app per pulire il telefono. Eppure, tenere a bada lo stato della memoria, della cache e in generale del proprio smartphone è molto importante. Non sai quali sono le app tra cui scegliere? Te ne consigliamo qualcuna. Scopriamo le migliori.

App per pulire il telefono Android

Per prima cosa bisogna sottolineare non è utile abusare delle app per la pulizia. Vanno usate solo quando realmente necessario, dal momento che cancellare troppo spesso la cache può portare a rallentamenti nelle app. Resta però consigliabile scaricare almeno un’app, se non ne esistono di preinstallate sullo smartphone. Una delle più utilizzate è CCleaner. Si tratta della versione da smartphone di uno dei migliori software per pulire i PC Windows. Gratuita, non necessita di oot, e permette di cancellare la cache di sistema e quella delle app. Per alcune funzioni extra è richiesto il passaggio alla versione Pro, da sbloccare tramite un acquisto a 1,95 euro.

Ragazza con smartphone

Una delle migliori app in assoluto per la pulizia è però SD Maid. Si tratta di un software in grado di cancellare sia i file di cache che quelli ‘orfani’ lasciati dalle app non più installate, i file temporanei di sistema, i doppioni e ogni altro elemento superfluo. Anche questa è disponibile in versione gratuita, ma anche a pagamento a 2,97 euro.

La migliore app per pulire il telefono

Se però non sei in possesso di uno smartphone Android, ma di un iPhone, devi virare su altre applicazioni. Importante sottolineare che il sistema iOS ha bisogno di meno manutenzione di Android. Questo però non vuol dire che non ci sia bisogno di app specifiche. Sull’App Store ne troverai a decina, ma non si tratta di software in grado realmente di pulire il telefono.

Meglio invece fare affidamento ad alcune semplici pratiche per il ‘melafonino’: cancella le foto e i video superflui, cancella la cronologia e i dati di navigazione di Safari, cancella anche l’elenco lettura di Safari, cancella le applicazioni superflue. Questo dovrebbe bastare per mantenere il proprio telefono sempre pulito e scattante, privo di tanto materiale inutile. Se poi vuoi imparare come fare la pulizia esterna del ‘melafonino’, allora l’unica cosa che ti serve è un panno morbido e un po’ di pazienza, oltre a qualche piccolo trucco.

Di seguito un video che spiega come velocizzare l’iPhone in pochi minuti: