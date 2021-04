La tecnologia strizza l’occhio ai pet lover: ecco le app per animali da compagnia che ti aiutano a fare qualsiasi cosa con l’amico a 4 zampe!

Sempre più app nascono per venire incontro non solo ai nostri desideri, ma anche a quelli dei nostri amati animali domestici. Vediamo alcune delle app per animali da compagnia che possono rendere più divertente (e facile) la vostra vita e quella del vostro amico a quattro zampe. La tecnologia ci viene in soccorso con applicazioni per appuntamenti e metodi per organizzare al meglio la vita di cani e gatti!

Divertimento e…app di incontri per animali

Nell’era in cui esiste un’app per fare praticamente qualsiasi cosa, non stupirà di certo la presenza di un’applicazione per iPad e iPhone per far giocare i gatti. Si tratta di Cat Fishing, ed è un gioco pensato espressamente per il divertimento dei vostri micetti. Rilasciata con il benestare della Friskies, Cat Fishing permette ai vostri gatti di dilettarsi cercando di catturare dei pesciolini: un divertimento assicurato.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/cane-portatile-computer-occhiali-2983021/

Accanto ad app e siti di incontri nati per far incontrare gli umani con la propria anima gemella, spopolano sempre più anche i siti di incontri per i nostri amici a quattro zampe. Meet My Pet e Pedigreender ne sono un esempio e permettono ai proprietari di visionare i profili di altri pet e mettersi in contatto con altri utenti per far conoscere i propri cani (o gatti) e combinare così un vero e proprio appuntamento.

App per gli animali: i servizi utili

Oltre alle app che promettono svago o incontri galanti, ci sono poi tutta una serie di servizi che rendono la vita più facile a chi possiede un animale domestico. Basti pensare che esistono servizi di taxi, come taxipet che vedete qui in foto, attrezzati per portarvi in tutta sicurezza dove volete e garantire tutto il comfort necessario anche al vostro fido.

E se, invece, volete assicurarvi di non perdere mai di vista il vostro animale da compagnia potete utilizzare un localizzatore associato naturalmente ad un’app. Dal vostro smartphone potrete dunque controllare in ogni momento la posizione in tempo reale, ma anche monitorare il suo livello di attività fisica.

Per portare sempre con voi tutti i documenti utili per il vostro amico peloso esistono molte app, come Fido – Dog Life Assistan‪t. Con questa applicazione per iPad e iPhone, potrete conservare le scansioni dei documenti importanti e tenere traccia di tutte le informazioni utili sulla sua salute.