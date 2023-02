Quali sono le migliori app di navigazione alternative a Google Maps: da Waze a Here WeGo.

Google Maps è uno dei servizi di mappe e navigazione più popolari al mondo, ma ci sono molte altre opzioni disponibili per coloro che desiderano esplorare alternative in ambito di navigazione. Queste possono offrire funzionalità diverse, come mappe più dettagliate, informazioni sul traffico in tempo reale, percorsi personalizzati e molto altro. Inoltre, spesso sono sviluppate da aziende più piccole, che offrono un’esperienza più personalizzata e specializzata. Proviamo a esplorare alcune delle migliori alternative a Google Maps disponibili oggi. Ecco quali navigatori poter utilizzare.

App alternative a Google Maps

Google Maps è una delle opzioni di navigazione più utilizzate e conosciute, ma ciò non significa che sia l’unica app per orientarsi. Se stai cercando un’alternativa, ci sono molte opzioni disponibili. Una che vale la pena considerare è Waze. Questa app utilizza i dati in tempo reale dei suoi milioni di utenti per fornire informazioni aggiornate sul percorso e aggiornamenti sul traffico durante un viaggio. Fornisce inoltre recensioni su diversi percorsi e offre funzionalità extra come uno strumento di carpool in modo da poter trovare qualcun altro che si dirige nella tua stessa direzione.

mappe

Un altro ottimo strumento di navigazione è HERE WeGo, che è stato originariamente sviluppato da Nokia prima di essere venduto a case automobilistiche tra cui Volkswagen Group, BMW e Mercedes Benz nel 2015. Questa app utilizza un routing offline affidabile (che ti consente di pianificare il percorso anche quando non c’è connessione internet) oltre a numerose funzioni aggiuntive utili che riguardano percorsi ciclabili, informazioni sui trasporti pubblici e indicazioni vocali turn-by-turn, che la rendono molto facile da usare per le indicazioni stradali quando si viaggia all’estero o semplicemente si esplora la propria città.

Qual è la miglior app per la navigazione?

Anche gli utenti Apple hanno la loro versione: Mappe, servizio che viene fornito con gli iPhone già preinstallato. Infine, coloro che preferiscono la tecnologia open source potrebbero voler dare un’occhiata a OpenStreetMap, che incoraggia i suoi oltre 700.000 collaboratori in tutto il mondo a fornire una copertura internazionale di aree lontane, assicurando che anche i luoghi remoti siano inclusi nel suo sistema di mappe generate dagli utenti. Infine, vale la pena ricordare anche TomTom Go, altra app che offre mappe offline affidabilissime, e MapQuest, app che alimenta l’applicazione di mappatura integrata di Apple. MapQuest funziona proprio come Google Maps ma con alcune funzionalità aggiuntive come la condivisione e il salvataggio di mappe, e offre agli utenti la possibilità di scegliere tra più opzioni durante la ricerca di indicazioni stradali.

In conclusione, al giorno d’oggi non c’è davvero carenza di scelta in termini di alternative per Google Maps. Alcune offrono servizi di tipo locale migliori rispetto ad altre, ma ognuna è in grado di garantire qualcosa di utile e interessante, per un’esperienza diversa rispetto a quella del navigatore del gigante americano.

