Elenco frutti di mare: tutti i tipi, i nomi e le differenze tra le varie leccornie che ogni giorno arricchiscono le nostre tavole.

Ingrediente fondamentale per la cucina italiana, almeno di quella costiera, i frutti di mare sono delle vere prelibatezze che ogni giorno arricchiscono le tavole degli italiani, al ristorante o a casa. Ma cosa sono veramente? Di organismi, anche con caratteristiche diverse (e anche differente valore) che vengono raccolti insieme sotto una dicitura che non ha nulla di scientifico. Con questo nome si indicano infatti alimenti di origine animale, non necessariamente marina, che vengono raccolti con tecniche differenti dalla pesca, molto più simili a quelle della raccolta della frutta. Scopriamo insieme tutti i tipi attraverso un elenco completo di frutti i di mare, da quelli più conosciuti a quelli più rari.

Quali sono i frutti di mare?

Prima di scoprire l’elenco completo di tutti i tipi di frutti di mare, cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa siano, come riconoscerli e quali siano le differenze tra le varie specie. Con il termine frutti di mare si indicano in particolar modo molti molluschi. Cosa sono i molluschi? Animali che possono essere con conchiglia (come le vongole, le cozze, le ostriche e così via) o senza conchiglia (come polpi, calamari, seppie etc.).

Frutti di mare

Spesso e volentieri vengono inseriti all’interno degli elenchi per i frutti di mare anche crostacei particolari come gamberi, aragoste, astici, pannocchie, o anche i ricci di mare commestibili. La definizione in effetti comprende tantissimi invertebrati di varie specie, come gli echinoidi e gli esacoralli. Tuttavia, alcuni di questi non sono commestibili, e quindi sarà impossibile trovarli all’interno dei menu dei nostri ristoranti.

L’elenco completo

Come abbiamo specificato, dunque, i frutti di mare propriamente detti non si cacciano o pescano, bensì si raccolgono. Per questo motivo nell’elenco che stiamo per leggere non sono presenti i vari polpi o calamari, essendo animali per loro natura differenti dai classici molluschi bivalve:

– vongole;

– ostriche;

– cannolicchi;

– capesante;

– cozze;

– tartufi;

– telline;

– sconcigli;

– datteri di mare;

– fasolari;

– pomodori di mare;

– percebes;

– orecchie di mare o abaloni;

– patelle;

– buccini;

– limoni di mare;

– bibarasse o lupini.

A questi, generalmente, si aggiungono nelle liste più specifiche dedicate alla cucina italiana anche molluschi come seppie, calamari, polpi, moscardini, totani e lumachine di mare, e poi ancora crostacei come aragoste, astici, scampi, gamberi, granchi e canocchie.

Riproduzione riservata © 2023 - DG