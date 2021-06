Una nuova collezione e un’immagine ancora una volta nuova, raccontata dalla regina degli scacchi.

Tutte sogniamo prima o poi di regalarci un gioiello Tiffany, un marchio che riesce a stare sempre al passo con i tempi, con la sua gioielleria di alta classe ma fresca nel raccontare con un design sempre rinnovato l’immagine della donna contemporanea. Una donna indipendente, self-made, che ama valorizzarsi e scegliere gioielli che incornicino la sua bellezza d’animo. E tra le tre nuove ambassador del marchio spicca lo sguardo deciso di Anya Taylor Joy.

La regina degli scacchi, che ha conquistato il pubblico prima per la sua bravura – la ricorderete anche in Split – , e poi per la bellezza non convenzionale, mostra una certa attitudine anche a posare nel mondo del fashion, del beauty e adesso anche per uno dei marchi di gioielli più iconici al mondo.

“Give me The T”: Anya Taylor Joy interpreta la nuova collezione 2021 di Tiffany&Co T1

Give me the T ovvero regalami o dammi una T tradotto, è lo spirito di una collezione che intende inaugurare una nuova visione del marchio, audace ed elegante, dove brillano pavé di diamanti, orecchini e bracciali, insieme agli anelli che si presentano come il must have di questa nuova linea.

Tra le protagoniste ambassador globali di questa collezione Anya Taylor Joy è una delle interpreti più seducenti, protagonista di un post su Instagram che la vede interpretare con in dosso alcuni pezzi della collezione, una donna che si avvicina ad una libreria per scoprire la storia e la tradizione del marchio.

Forte è anche il suo legame con i gioielli: “Amo i gioielli che hanno un valore simbolico. Mi piace che significhino qualcosa per me. Non devono necessariamente significare qualcosa per altri, ma mi piace guardare le mie dita e avere una storia da raccontare”, ha raccontato l’attrice, esprimendo a pienamente il valore che assume questa collezione.

Collezione Tiffany T 1: quanto costano anelli, bracciali e collana della nuova collezione

La collezione Tiffany T1 è il naturale proseguimento della collezione T, ed enfatizza il simbolo lettera T della maison in una linea elegante e raffinata, dove argento, oro rosa e oro sono le nuance dominanti. Online troviamo già alcuni dei già i pezzi forti di questa nuova linea, come la collana Pendent Circle e gli orecchini a cerchio, indossati proprio da Anya Taylor Joy per la campagna promozionale, dal costo rispettivamente di 7.400 euro e 7.900 euro.

I bracciali ricoperti di diamanti, vanno dai 21.000 ai 31.000 euro, mentre l’anello semplice ha un costo di 2.200 euro e quello ricoperto di diamanti 6.000 euro. Gioielli d’alta classe che si presentano preziosi ma dall’allure contemporanea.