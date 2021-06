Il must have di quest’estate, che sia da spiaggia o da sera sono gli abiti cut out, già di tendenza su Instagram.

Le passerelle non lo hanno nascosto e neppure i brand, sia nelle collezioni di abbigliamento e in quelle moda moda mare: il cut out è il dettaglio più trendy dell’estate 2021. Tagli strategici ai fianchi oppure sul bacino, o magari sulle spalle, il bello è che non c’è limite alla fantasia, così quest’anno troviamo top in tanti modelli e lo stesso possiamo dire dei vestiti. Gli abiti cut out, a giudicare anche dai suggerimenti proprio dell’#cutout su Instagram sono tantissimi. Non ci resta allora che dare un occhiata, curiosare e rubare un po’ di ispirazioni a prova di influencer per scegliere il modello più adatto a noi e che ci fa sognare. Da indossare al mare o in the city non importa, perché è più versatile di quanto pensiate grazie anche alle diverse lunghezze.

Abiti cut out, i modelli dell’estate 2021 che spopolano su Instagram

Gli abiti dai tagli strategici o semplicemente originali hanno già conquistato il cuore delle star, che in occasione dei primi bagni o delle prime vacanze rubate, hanno già sfoggiato qualche modello suggerendo anche le nuance più accattivanti.

Tra i più belli spicca l’abito cut out di Giulia De Lellis, che tra una puntata di Love Island e l’altra si è regalata una pausa relax, scegliendo per l’occasione un modello lungo e bianco dove il top si unisce ad una gonna a mò di sirena, leggermente trasparente, con dettagli cut out ai fianchi. Un copricostume raffinato e delicato, di cui è difficile non innamorarsi.

Colore più audace invece quello di Alessia Marcuzzi, che punta su un cut out dal colore caldo e aranciato, un modello che può trasformarsi in un sensuale abito da sera: il cut out è dato da un top con scollo all’americana, stretto da un nodo sul bacino ad una gonna lunga e dritta. Anche lei punta su un modello long, ma se cercate qualcosa di più sbarazzino, sensuale ma meno elegante, non mancano modelli alternativi.

Bershka, Shein, Asos: abiti simmetrici e cut out, modelli eleganti

Da indossare in spiaggia ma anche per una piacevole serata estiva, gli abiti asimmetrici cut out saranno l’abito must have di quest’estate da mettere in valigia. Lunghi, midi o corti, possiamo sceglierne anche più di uno, da valorizzare ogni volta con un paio di scarpe diverse.

– Nella nuance rosso corallo e impreziosito da un anello, il modello asimmetrico di Bershka è sostenibile, realizzato con il 25% di poliestere riciclato, perfetto da indossare per un party estivo con un paio di décolléte, ma pronto a diventare casual con un paio di sneakers. Da indossare in quelle sere vogliamo sentirci libere, disimpegnate ma con un pizzico di sensualità.

– Morbido e avvolgente il modello di Shein è un copricostume disponibile in diverse nuance, con gonna asimmetrica legata da un bottoncino quadrato al top in forma bikini. Da indossare con un paio di ciabatte platform in palette, per una combo trendy summer edition.

– Ma il cut out può diventare anche un tubino, come il modello midi color tortora di Asos, dallo scollo profondo, top ad effetto fiocco e dritto. Non esageriamo nel dirvi che è il perfetto outfit per una serata da cocktail o per un occasione importante, da indossare rigorosamente con un paio di sandali gioiello.