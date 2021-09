Il compagno di Belen Rodriguez, in alcune IG Stories, dimostra di aver preso a cuore l’argomento e fa un simpatico discorso ai suo followers.

Antonio Spinalbese è sicuramente uno dei personaggi più in vista del momento e lui ne è perfettamente consapevole. Compagno di Belen Rodriguez, che da poco tempo le ha donato la piccola Luna Marì, l’hair stylist ha approfittato del suo seguito per trattare, comunque con una leggerezza innocua, un tema molto dibattuto: il vaccino anti Covid.

All’interno della sua macchina, Antonio Spinalbese ha rivelato di trovarsi a Sarzana, in attesa della somministrazione della seconda dose di vaccino. Il ragazzo ne ha approfittato per ironizzare sull’argomento, col fine di sottolineare quanto sia importante vaccinarsi nel momento storico che l’Italia sta vivendo: “Tutti hanno paura che gli crescano le orecchie, il naso, la bocca. Che diventino degli alieni, insomma. A me il vaccino ha fatto bene. Mi ha fatto uscire il petto, i dorsali, mi sta facendo crescere i capelli più lunghi e le unghie. Io lo consiglio, anche come chirurgia estetica” ha dichiarato Spinalbese nelle sue storie.

Il ragazzo ha trattato l’argomento con estrema ironia, ma è stato comunque un modo sui generis per fare corretta informazione su un tema decisamente spinoso, ma di fondamentale importanza.

E voi cosa pensate delle sue parole? E’ stato opportuno o il suo modo è stato del tutto indelicato?