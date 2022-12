L’ex di Antonella Fiordelisi, Chiofalo, ha confessato sui social come mai ha cancellato il tatuaggio per lei.

Francesco Chiofalo ha risposto su Instagram a qualche domanda dei fan riguardo alla sua scelta di togliersi il tatuaggio dedicato all’ex Antonella Fiordelisi, ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa aveva infatti postato un video dove lo si vedeva “cancellare” con una riga il nome della ragazza, che portava sul polso.

Antonella Fiordelisi: Chiofalo confessa

La storia tra Fiordelisi e Chiofalo è finita da ormai due anni, ma Chiofalo aveva ancora il tatuaggio dedicato alla ragazza all’interno del polso destro. In questi giorni, però, ha deciso di toglierselo, sbarrandolo con una linea nera, condividendo il momento anche sui social.

Ai fan, che hanno chiesto come mai avesse deciso questo, ha risposto: “Ma che domanda? Non ci sto più insieme! Non stiamo più insieme da tanto tempo! Avete visto che atteggiamento c’ha Antonella, c’ha un atteggiamento scusate il termine veramente di m….Con sto ragazzo dentro la casa del GF Vip con Edoardo Donna…coso, come si chiama…si regola, perché ci sono le telecamere accesse. Con me non si regolava proprio! Con me era proprio una cosa impossibile veramente. Che tengo il tatuaggio di una persona di cui ho pure un brutto ricordo?“

Oltre a questo ha detto che anche la ragazza ha un tatuaggio dedicato a lui…dove? Sull’avambraccio destro, ben visibile. In molti si chiedono se adesso anche la ragazza se lo farà togliere o se rimarrà per sempre inciso sulla sua pelle. Oltre a questo, vedremo se la ragazza sarà informata delle parole del suo ex, e se ribatterà dall’interno della casa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG