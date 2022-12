Guai per Federico Fashion Style che ha dato un party di Natale nel suo salone di Napoli, ma non aveva i permessi necessari.

È stato un mercoledì si può dire disastroso per Federico Lauri, il noto parrucchiere dei vip e opinionista tv. Il 21 dicembre, infatti, ha voluto organizzare un party di Natale nel suo salone di bellezza di Napoli, nel quartiere Vomero, con ospiti eccellenti, Valeria Marini e Rossella Erra tra gli altri, ma la serata ha preso una brutta piega: c’è stato un blitz dei vigili nel locale a causa di mancati permessi da parte del Comune. Ecco tutti i dettagli.

Federico Fashion Style, blitz dei vigili e i dettagli

Come riportato da Il Mattino, Federico Lauri non avrebbe avuto i permessi necessari per poter organizzare l’evento, quindi il Comune avrebbe inviato le forze dell’ordine, che sono rimaste all’esterno del locale. Il dj presente al party in quel momento sarebbe andato via, mentre il parrucchiere dei vip e i suoi ospiti sarebbero rimasti a festeggiare. Non sono chiare le conseguenze che ci saranno per gli organizzatori, anche se sui social sembra che abbiano passato una grande serata.

Il comune di Napoli ha precisato in una nota: “Evidentemente pensavano che l’evento potesse essere considerato una festa privata. Il richiedente ha dichiarato che la manifestazione si sarebbe svolta anche in area pubblica, richiedendo contestualmente la concessione di suolo pubblico di 100 metri quadrati. L’occupazione di suolo pubblico non può essere richiesta contestualmente alla Scia, trattandosi di un provvedimento concessorio“.

