La nonna delle sorelle Valli potrebbe aver fatto una grossa gaffe: ha pubblicato una foto con i nomi dei bebè in arrivo.

Le sorelle Valli sono entrambe in dolce attesa. La più grande, Beatrice, sta aspettando il quarto figlio. La più giovane, Ludovica, il suo secondo. Si sa già il sesso di entrambi, ma i nomi sono ancora un mistero. La mamma delle due ragazze, però, potrebbe aver fatto una grande gaffe sui social. Ha infatti pubblicato una foto in cui si vedono due palloncini con quelli che in molti pensano siano i nomi dei due bebè in arrivo.

Beatrice e Ludovica Valli, la gaffe della mamma

La mamma delle due sorelle Valli ha pubblicato sui social una foto molto compromettente. Un palloncino rosa e un palloncino azzurro con sopra stampati due nomi: Chiara e Nicola. Tutti i follower hanno subito pensato che si tratti dei due nomi scelti dalle sorelle, visto che Beatrice aspetta una femmina e Ludovica un maschio. La tesi è avvalorata anche dal fatto che la foto è stata cancellata subito, ma ormai il danno era fatto e la foto ha iniziato a circolare sui social.

Non è sicuro che siano effettivamente i nomi dei due bambini in arrivo, ma sembrerebbe molto probabile, visto che il sesso coincide. Non resta che aspettare il parto per scoprire quale saranno i nomi, le due sorelle infatti vogliono lasciare i follower sulle spine fino all’ultimo. Beatrice Valli diventerà mamma per la quarta volta intorno ad aprile 2023, mentre Ludovica aspetta suo figlio già nei primi mesi del nuovo anno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG