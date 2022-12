Dana Saber, parlando con Sarah Altobello e Attilio Romita, ha confessato di amare Putin, sui social si chiede la squalifica.

Nuovo giorno, nuova polemica che travolge il Grande Fratello Vip. Questa volta a fare scandalo è Dana Saber, nello specifico una sua frase riguardante il Presidente Putin. Mentre chiaccherava in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, la modella si è lasciata andare a degli apprezzamenti sul Presidente russo, definendolo come il suo uomo ideale. Sui social i fan sono subito insorti, chiedendo la squalifica della ragazza dal programma.

Dana Saber, arriva la squalifica dal GF Vip?

La modella all’interno della casa del Grande Fratello Vip è al centro di enormi polemiche dopo la sua frase sul Presidente Putin: “Amo Putin, è il mio preferito! È il mio uomo ideale”. Sarah Altobello e Attilio Romita, che erano insieme alla Dana, hanno cercato subito di cambiare argomento, rendendosi conto della pericolosità di queste affermazioni. I social, però, non lasciano scampo, e subito sono arrivati i commenti dei fan del programma indignati che chiedono la squalifica della ragazza dal programma.

Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della redazione del programma né da Alfonso Signorini. In molti si chiedono se la vicenda porterà a delle serie conseguenze per la concorrente o se passerà sotto silenzio.

Recentemente anche Dayane Mello, con la quale era stata vista avere atteggiamenti intimi la scorsa estate, ha confessato: “Ognuno doveva fare il suo percorso di vita e di lavoro, togliersi da bocca il mio nome. Ho fatto anche io il mio percorso con tanti sacrifici, tutti vogliono attaccarsi, per essere uguale devi nascere con l’essenza giusta. Basta, fatti la tua ca**o di vita, lasciatemi in pace“. Questo lascia intendere che i rapporti tra le due si sono interrotti dopo l’entrata della modella nel programma.

