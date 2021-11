Ecco le indiscrezioni sulle prossime registrazioni di questa settimana a Uomini e Donne: Ida e Diego ancora protagonisti al centro studio ma per poco.

Secondo le indiscrezioni di Blasting News, le prossime registrazioni a Uomini e Donne riporteranno al centro la questione di Ida Platano e Diego Tavani. Sempre più vicine a una scelta Andrea Nicole e Roberta, mentre Gemma Galgani e Tina Cipollari avranno nuove discussioni.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa accadrà nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate abbiamo assistito alla scelta di Ida Platano e Diego Tavani. Al centro studio la dama ha espresso la voglia di conoscere il cavaliere romano fuori dagli studi del dating show ma qualcosa è andato storto. Dopo la caduta dei petali, accade un colpo di scena Diego ci ripensa e non è più sicuro di uscire con Ida. Dopo un acceso dibattito, i due si risiederanno al centro dello studio per comunicare che andranno via dalla trasmissione ma separati. Sempre per il trono over, torneranno discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, mentre per il trono classico, Andrea Nicole andrà a riprendersi Ciprian andato via a causa della vicinanza della tronista con Alessandro. Anche Roberta è sempre più vicina alla scelta e in un’esterna con Luca si avvicina molto di più al corteggiatore e lo bacia.