Strappare lungo i bordi 2 sarà realizzata? Ecco tutte le informazioni di cui siamo attualmente in possesso riguardo al possibile seguito.

A furor di popolo, uscirà Strappare lungo i bordi 2? I commenti entusiastici sia da parte del pubblico che della critica stanno sommergendo il primo show realizzato da Michele Rech. Apprezzatissimo sui social, fonte di una caterva di massime e meme, persino delle autorevoli testate internazionali ne hanno caldamente consigliato la visione perché dalla forte personalità e con una incredibile quantità di energia. Scopriamo insieme le informazioni note circa un eventuale proseguo.

Strappare lungo i bordi 2: a quando l’uscita?

Strappare lungo i bordi

Seppur legittima, la domanda non può al momento trovare precisa risposta. Ciò poiché non è nemmeno detto vi sia un secondo capitolo dello show trasmesso su Netflix. Come abbiamo anticipato, l’accoglienza è stata davvero positiva, ma qualsiasi decisione dipenderà presumibilmente dalle visualizzazioni totalizzate nelle prime 4 settimane dal lancio. Attualmente, comunque, la situazione è alquanto promettente: il materiale non mancherebbe data la prolifica attività di Zerocalcare e poi, da serie animata, i costi sarebbero più facili da contenere.

Strappare lungo i bordi 2: la trama

Lanciarsi in previsioni inerenti alla trama sarebbe quantomeno avventato. Nella S1 Zerocalcare, o meglio il suo alter ego Zero, compie un viaggio in treno con gli amici di sempre, vale a dire Sarah e Secco, verso qualcosa di particolarmente difficile da compiere. In un racconto costellato da aneddoti e flashback, il protagonista ripercorre un po’ la sua esistenza, tra i ricordi sugli anni della scuola al senso di rammarico espresso nei confronti della propria incompiutezza.

Le vicende narrate, che non seguono uno sviluppo lineare, trovano un significato e una morale ben precisa mentre ci si avvicina all’epilogo. Qualora trovasse conferma, il sequel riprenderebbe certamente lo spirito ironico originale.

Il cast di Strappare lungo i bordi 2

Tutti i personaggi sono doppiati da Michele Rech in persona, ad eccezione dell’armadillo, il quale ha la voce di Valerio Mastandrea. La colonna sonora porta la firma del cantautore romano Giancane, con cui fin dal 2018 Zerocalcare ha stretto un sodalizio.

Strappare lungo i bordi 2: il trailer

Ovviamente, il trailer della S2 non è disponibile, visto che non è neppure sicuro abbia luogo. Pertanto, riportiamo sotto quello del primo atto, visibile in streaming dal 17 novembre 2021: