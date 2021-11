Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: protagonista al centro studio ci sarà Andrea Nicole che sarà ancora una volta alle prese con Ciprian.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, in questa puntata di Uomini e Donne i protagonisti saranno Andrea Nicole e Ciprian ancora al centro della discussione. Non mancheranno anche Ida Platano e Diego Tavani che faranno luce sul loro rapporto attuale e le loro intenzioni. Liti tra Gemma Galgani e Tina cipollari, come di consueto.

Cosa accadrà a Uomini e Donne oggi

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne, al centro studio si siederà Andrea Nicole sempre più avanti nel suo percorso e vicina alla scelta. Tra la tronista e il corteggiatore Ciprian si è insinuata la prima crisi e le certezze del pretendente vacillano. Dopo aver dichiarato a Nicole di essere innamorato di lei, Ciprian si alza ed esce dallo studio a causa del forte interesse della tronista per Alessandro. Per il trono over, Ida Platano e Diego Tavani dovrebbero annunciare di lasciare gli studi ma separati in quanto, dopo il “dietro front” del cavaliere romano, la dama non è più convinta di andare via con lui. Nuove liti e accuse tra Tina Cipollari e Gemma che come al solito riempiono parte della puntata.