Dopo il trionfo agli Mtv European Music Awards, il successo dei Maneskin subisce un piccolo arresto in America ma la band cogli l’occasione per rispondere alla provocazione sul suo look.

I Maneskin tornano a mani vuote questa volta, non conquistando nemmeno un premio in occasione degli American Music Awards. La band era stata incoronata “Best Rock” agli Mtv European Music Awards ma il successo ha subito un piccolo arresto. Nonostante questo Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si vestono in smoking e papillon per rispondere alle provocazioni di Simone Pillon che ha attaccato la band per i suoi look.

I risultati degli American Music Awards: trionfano i Bts

I Maneskin si sono presentati cantando la loro cover migliore Beggin ma non sono riusciti a portare a casa nessun risultato. Dopo i trionfi di questi mesi e il loro notevole successo in America, sul palco del Microsoft Theatre di Los Angeles la band ha subito un arresto. A trionfare agli American Music Awards sono i Bts come Artisti dell’anno. Ed Sheeran vince il premio come Miglior artista maschile e Taylor Swift come femminile. Megan Thee Stallion vince il premio per Miglior album con Good News. Olivia Rodrigo ha trionfato come Miglior Nuovo.