Ecco le prime indiscrezioni su quanto succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: protagonista della giornata Matteo Ranieri che racconterà del bacio con Denise.

Oggi, torna Uomini e Donne con un altro appuntamento imperdibile condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni del web, al centro studio tornerà Matteo alle prese con Federica e Denise. Con quest’ultima sembra esserci stato un bacio. Per il trono over arriverebbero guai tra Nadia e Massimiliano.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne

La scorsa puntata, si è incentrata su Gemma Glagani e Ida Platano. La prima ha ricevuto le attenzioni di un nuovo cavaliere venuto per lei, che sembra interessarle molto. Ida invece, è uscita con Alessandro e si è trovata molto bene tanto che, fra i due, ci sono già stati dei baci. Oggi si parlerà molto di più del trono classico, con Matteo Ranieri al centro studio. Il tronista sta affrontando alti e bassi con Federica che, avendo un figlio, ha paura di lasciarsi andare per poi essere ferita da lui. D’altro canto, l’ex della Codegoni è uscito anche con Denise con la quale c’è stato un bacio.

Il tronista si è detto anche molto preso dalla corteggiatrice che lo aveva fatto infuriare a causa della sua vicinanza ad Armando Incarnato. Dopo aver messo le cose in chiaro con il cavaliere napoletano, i due si stanno vivendo serenamente. Per il trono over invece, Nadia e Massimiliano hanno deciso di troncare. La dama non sembra aver trovato in lui quello che cercava e ha deciso di mettere un punto alla frequentazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG