Una carriera che non ha eguali, una vita piena e sorprendente: tutto questo diventerà una serie tv dedicata alla regina dello spettacolo Raffaella Carrà.

La soubrette, cantante, ballerina e conduttrice Raffaella Carrà è un mito per il mondo dell’intrattenimento mondiale. Dopo la sua scomparsa, che ha sconvolto tutti lo scorso anno, ora arriva l’annuncio di una futura serie tv sulla sua straordinaria vita.

La Italian International Film – Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno acquisito l’opzione sui diritti biografici per realizzare una serie proprio su Raffaella Carrà, un progetto molto sentito che vorrà celebrare una delle vere icone del nostro tempo.

La produttrice Paola Lucisano ha dichiarato: “Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella, così come della partnership produttiva con Umberto Massa. Siamo tutti entusiasti di questa nuova avventura, poiché ci consente di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo. Un mito che ha influenzato intere generazioni, un’artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo”

Come tutti ben sanno, durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero, soprattutto in Spagna e America Latina. Molte delle sue canzoni, come Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo ballo, sono diventate negli anni dei veri e propri tormentoni.

Il suo più grande successo è stato però il singolo Do it do it again, versione inglese di A far l’amore comincia tu, il primo brano di un’artista donna italiana a piazzarsi al secondo posto nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, vendendo oltre 21 milioni di copie nel mondo.

