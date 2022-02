Martedì 15 febbraio inizia Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle.

Martedì 8 febbraio sono andati in onda su Rai 1 i primi due episodi di Lea – Un nuovo giorno, la fiction con protagonista Anna Valle. I dati di ascolto delle prima puntata sono stati buoni e ora c’è attesa per il terzo e quarto episodio (sono in totale otto suddivisi in quattro puntate in onda in altrettante settimane) che andranno in onda martedì 15 febbraio, sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa (gli episodi si possono vedere anche in streaming su RaiPlay). Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della puntata 2

Nel terzo episodio di Lea – Un nuovo giorno vedremo la protagonista, interpretata da Anna Valle, che continua a coltivare il suo rapporto con Arturo e le consiglia di essere totalmente sincero con la figlia Martina non appena ritorno da lei. L’uomo decide di dare retta a Lea ma la reazione della figlia non è quella che sperava e si aspettava: Martina si arrabbia infatti molto con il padre.

Anna Valle

Nel frattempo fuori dall’ospedale di Ferrara viene abbandonata una neonata che viene soccorsa da Lea e Rosa. La bimba è la figlia di Aurora, una ragazza di 16 anni che abita in un collegio di suore e che ha da poco partorito, con l’aiuto del fidanzato.

La coppia che aveva deciso di adottare Koljia, dopo aver saputo dei suoi problemi cardiaci, decide invece di fare un passo indietro e il bambino rischia di tornare in un orfanotrofio in Russia. Al termine dell’episodio ci saranno due colpi di scena, uno di questi riguarda Marco che decide di lasciare Anna.

Nel quarto episodio di Lea – Un nuovo giorno vedremo arrivare all’ospedale di Ferrara Viola, una ragazzina che è affetta da una malattia congenita ai reni. La ragazzina riesce a convincere Koljia a scappare dall’ospedale prima dell’operazione che deve subire.

Nel frattempo Marco spera di poter tornare insieme a Lea ma capisce che Arturo può essere un ostacolo molto difficile da superare per riuscire a riconquistare Lea.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG