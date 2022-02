Dietro al bancone del noto programma televisivo di Antonio Ricci, ci sarà l’amatissima conduttrice di Verissimo e il grande Ezio Greggio.

E’ stata comunicato ufficialmente, per una settimana Silvia Toffanin condurrà Striscia la Notizia con Ezio Greggio. Lei è molto amata e seguita per le sue fantastiche interviste, lui un veterano dell’irriverente programma. Questa coppia farà sicuramente il botto di ascolti e consensi.

Silvia Toffanin a Striscia la Notizia

Come riporta il tweet ufficiale: “Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!“. Quindi per una sola settimana, Silvia Toffanin comparirà dietro al bancone più famoso d’Italia, con la compagnia di Ezio Greggio. Una formidabile accoppiata che potrebbe essere vincente e portare una ventata di aria fresca al programma. Entrambe le personalità sono di fatto molto apprezzate dal pubblico in quanto a conduzione. Staremo, dunque, a vedere. Ecco il post del canale ufficiale:

Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia! https://t.co/5ujmm1rwGu#StrisciaLaNotizia #SilviaToffanin @verissimotv pic.twitter.com/RIBa3AINuF — Striscia la notizia (@Striscia) February 9, 2022

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG