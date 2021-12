Ecco alcune indiscrezioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne: Isabella Ricci lascia il programma con Fabio e Andrea Nicole è sempre più vicina alla scelta.

Secondo le indiscrezioni, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. In primis Isabella Ricci che emoziona in studio con la sua storia d’amore, non mancherà la lite tra Armando Incarnato e Tina Cipollari e Andrea Nicole che è sempre più decisa su chi scegliere.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi a Uomini e Donne si potrebbe tornare ad assistere alla furibonda lite tra Tina Cipollari e Armando Incarnato. Dopo Marika, il cavaliere napoletano non ha più conosciuto dame e questo ha fatto infuriare l’opinionista che dichiara di avere segnalazioni che parlano di una fidanzata di Armando, fuori dagli studi del dating show. Per il trono over si potrebbe assistere ad Isabella Ricci che decide di lasciare lo studio con Fabio. Inizialmente la dama non era stato colpita dal cavaliere ma, con la conoscenza, ha cambiato idea ed è sempre più presa e decisa a viverlo fuori.

Per il trono classico, Andrea Nicole è sempre più decisa su chi scegliere tra Alessandro e Ciprian. La tronista si è avvicinata ad Alessandro da pochi mesi e ha ricevuto da lui una bellissima sorpresa che l’ha resa molto felice.

