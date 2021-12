A pochi giorni dalla messa in onda di Verissimo, circolano già le prime imperdibili interviste di Silvia Toffanin: da Massimo Boldi a Aka7even, tutti gli ospiti delle puntate.

Le prime anticipazioni di Verissimo già cominciano a circolare. Come al solito Silvia Toffanin farà delle lunghe interviste a vari personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e musicale. In studio entreranno Paolo Bonolis, Massimo Boldi e tanti altri protagonisti che parleranno a cuore aperto.

Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di questa settimana

Nel doppio appuntamento di sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 a Verissimo, ci saranno ospiti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Entrambi occupati nel mondo della televisione, ai microfoni di Silvia Toffanin racconteranno come vivono il matrimonio divisi tra impegni televisivi e vita privata. Sonia Bruganelli è attualmente opinionista del Grande Fratello Vip 6 che proseguirà fino a Marzo.

Altro imperdibile ospite è Massimo Boldi, attore comico che con Cristian De Sica ha intrattenuto migliaia di italiani. Non mancheranno anche Elena Santarelli e Bernardo Corradi ospiti per la prima volta insieme a Verissimo. Silvia Toffanin ascolterà anche il successo della stella di Amici Aka7even, sempre più sulla cresta dell’onda e di Stefania Orlando reduce dal suo percorso a Tale e Quale Show. Per il mondo della musica, la conduttrice accoglierà in studio Peppino di Capri, per parlare dei suoi successi e di qualche aneddoto di vita privata.

