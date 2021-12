Casa Vianello una delle sitcom che ha fatto la storia della televisione italiana, andrà di nuovo in onda su Amazon Prime Video dal primo dicembre.

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini stanno per tornare nelle nostre case a dicembre su Amazon Pirme Video. La piattoforma streaming ha aggiunto le prime tre stagioni di Casa Vianello nella propria libreria. Una delle sitcom che ha fatto la storia del genere in Italia e che ancora adesso strappa un sorriso a tutti.

Amazon Prime Video aggiunge Casa Vianello alla sua libreria

Una mossa davvero niente male per Amazon Prime Video che aggiunge un pezzo di storia italiana alla sua libreria. Dal primo dicembre gli italiani potranno gustare nelle proprie case le avventure divertenti della coppia Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, in tre imperdibili stagioni. La sitcom è andata in onda sulla Rai negli anni’80 e ’90 ottenendo un grande successo, nonostante il genere non avesse popolarità in Italia.

L’indiscrezione è arrivata da Tvblog che dichiara: “La scelta di arricchire la propria library con un titolo del genere è ammirevole, in quanto Casa Vianello costituisce la sitcom italiana per antonomasia, capace di garantire risate senza tempo. La qualità del video innegabilmente fa capire che si tratta di una produzione a cavallo degli anni Ottanta e Duemila, ma ci si diverte come se fosse stata girata ieri“.

