L’isola dei Famosi è stato riconfermato per il 2022, con Ilary Blasi alla conduzione. Ora, si vocifera che Soleil Sorge potrebbe essere la nuova opinionista. Ecco ciò che sappiamo.

Soleil Sorge è al momento ancora nella Casa del GF Vip 6, ma sembra che Mediaset stia pensando di portare l’influencer a L’Isola dei Famosi, ma non tra i concorrenti.

Sembra infatti che Soleil Sorge potrebbe essere in studio per L’Isola dei Famosi insieme a Ilary Blasi come opinionista, un po’ come accadde con Tommaso Zorzi dopo la sua partecipazione al GF Vip. A lanciare questa indiscrezione è Tommaso Martinelli, nella sua rubrica sul settimanale Vero, che dice: “Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022”

Ovviamente, la rete ancora non ha confermato questo rumor, arrivato nelle ultime ore, ma visto il meccanismo degli anni passati potrebbe andare proprio così. Questa scelta, però, potrebbe non piacere molto al pubblico.

Questo perché Soleil Sorge non è proprio ben vista dai fan del GF Vip 6: infatti, per tutto il caos accaduto con Alex Belli, la giovane viene considerata solo un burattino con poca personalità. Nonostante questo, Soleil è comunque uno dei personaggi che fanno più discutere nella casa quest’anno e chissà, forse fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi potrebbe riscattarla.

Vi ricordiamo che L’Isola dei Famosi inizierà subito dopo la fine del GF Vip 6 di Alfonso Signorini, che quest’anno durerà fino a marzo 2022. I primi concorrenti potrebbero essere Olga Plachina, Luigi Oliva e Loredana Lecciso con la figlia Jasmine.

