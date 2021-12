Torna l’appuntamento del venerdì con Le Iene, stasera 3 dicembre, per una puntata piena di servizi e inchieste irriverenti.

Andrà in onda stasera, venerdì 3 dicembre 2021 su Italia 1 la seconda puntata settimanale de Le Iene, con tanti servizi inediti. Ecco tutte le anticipazioni.

Alla conduzione di questa puntata del venerdì ci saranno tre delle iene del team, ovvero Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Tra i servizi che vedremo in questa puntata ci sarà un reportage girato in Libano che documenta l’utilizzo delle criptovalute, con le testimonianze della gente del posto che spiega come questa moneta può aiutarli a salvare il loro paese che, dal 2019, sta attraversando una crisi economica.

La iena Stefano Corti, poi, fa un esperimento con alcuni influencer chiedendosi se questi ultimi sponsorizzerebbero qualcosa di dannoso, anche al di sopra della loro morale.

I protagonisti, tutti influencer con milioni di follower, sono del tutto inconsapevoli di quello che accade: vengono invitati a un finto colloquio di lavoro dove un attore, che recita la parte dell’imprenditore, chiederà la loro collaborazione con l’intento di stipulare dei contratti. I prodotti saranno inventati e sono un hamburger di pollo di qualità molto scadente, una linea di abbigliamento con delle etichette ricavate da pelli di animali rari, e un energy drink dannoso perché mischiato con una base d’acqua presa da sorgenti inquinate. Come risponderanno questi influencer?

Gli altri servizi di questa sera

Continuano poi i servizi di questa sera 3 dicembre, con Gaetano Pecoraro che continua il suo viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane nell’Istituto Carlo Besta di Milano. A guidare il dipartimento di neurochirurgia il prof. Francesco di Meco che accompagna l’inviato nei vari reparti, spiegando tutte le tecniche all’avanguardia che utilizzano.

Ci sarà poi il confronto tra don Giulio Mignani e don Francesco Pieri sul tema dell’omogenitorialità, del legame cioè di diritto o di fatto, tra uno o più bambini (sia nati biologicamente che adottati) e una coppia omosessuale che ne assume il ruolo genitoriale.

