Durante la puntata di ieri sera di X Factor, gli animi si sono scaldati dopo l’eliminazione di Erio, che Manuel Agnelli non ha preso bene. Ecco cosa è successo.

Ieri sera si è svolta la semifinale di X Factor 2021, andata in onda su Sky Uno, una puntata di fuoco che ha determinato i finalisti di questa edizione. In particolare, lo show si è concluso con l’eliminazione di Erio, il pupillo di Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours.

Dopo il verdetto, gli animi si sono accesi: per Manuel è inconcepibile questa eliminazione, per il talento che ha visto in Erio. Durante l’Hot Factor, dopo la puntata, il cantante ha detto: “E’ stato un fallimento per me, la trasmissione e tutto il tavolo in particolare. Era una sensibilità che andava protetta. Lui è rimasto introverso e come al solito non ha funzionato in tv, ma non voglio fare confronti con Baltimora che meritava la finale. Io voglio concentrarmi sul personaggio Erio, il suo era un percorso che qua dentro non si era mai visto”

Manuel Agnelli durante la semifinale di X Factor si è, dunque, scagliato contro i colleghi, secondo lui colpevoli di non aver saputo preservare il talento di Erio. Ha aggiunto: “La tv lo ha espulso come un brufolo come sempre succese , mi aspettavo che il tavolo lo riconoscesse e lo difendesse al di là della gara“

A questo punto, Emma Marrone, una dei quattro giudici di questo X Factor, ha risposto al collega in toni accesi dicendogli: “Il primo a doverlo proteggere dovevi essere tu. In quarta puntata hai fatto il suo nome e ora non ti appellare a noi. Io le sue scelte coraggiose le ho esaltate e l’ho protetto.”

A queste parole Manuel Agnelli ha risposto duramente, dicendo che Emma non è di certo al centro dei suoi pensieri. La cantante, risentita, gli ha dato del maleducato.

Insomma, una puntata davvero piena di colpi di scena ma si sa, quando si arriva agli sgoccioli gli animi si scaldano in vista della finale.

