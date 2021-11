Ecco le prime indiscrezioni su ciò che accadrà oggi a Uomini e Donne: di nuovo al centro studio ci saranno Ida e Diego ma Armando si insinuerà tra i due?

Secondo alcune indiscrezioni, nella puntata di oggi a Uomini e Donne ne vedremo delle belle. Di nuovo in collegamento ci sarà Gemma Galgani, mentre al centro studio assisteremo a una nuova discussione tra Diego e Ida. A fare un passo inaspettato però, nei confronti della dama, potrebbe esserci Armando Incarnato.

Cosa accadrà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Per la puntata di oggi sembra che Gemma Galgani sia di nuovo assente per Covid. La sua presenza però non verrà a mancare in quanto sarà in collegamento da remoto e interverrà in trasmissione. Per quanto riguarda il trono over inoltre, ci saranno di nuovo Ida Platano e Diego Tavani al centro studio. Dopo essersi detti addio, sembra proprio che i due abbiano ancora delle faccende in sospeso da risolvere che però non li sta portando alla riconciliazione. Tra i due sembra infiltrarsi la figura di Armando Icarnato che fa un ballo con la dama che ha lasciato molto perplessi in studio. Ci potrebbe essere qualcosa di più di un’amicizia? Per quanto riguarda il trono classico, Andrea Nicole è sempre più pronta a vivere i suoi corteggiatori per arrivare decisa alla scelta, mentre Matteo Ranieri fatica ad emergere. Infatti, il tronista non ha ancora trovato affinità con nessuna corteggiatrice e il pubblica inizia a non averlo come favorito.

