A cinque anni di distanza dall’uscita nelle sale cinematografiche del primo film, a dicembre 2021 arriva Sing 2: ecco ciò che c’è da sapere.

Era il 2016 quando nelle sale cinematografiche usciva Sing, film d’animazione diretto da Garth Jennings ambientato in un’immaginaria città vissuta da una serie di animali antropomorfi in cui Buster Moon, un koala proprietario di un teatro sull’orlo del fallimento, indice un concorso per aspiranti cantanti aperta a tutti gli animali della città. In seguito alle audizioni individua una serie di veri e propri talenti musicali grazie ai quali riesce a salvare il teatro. Dopo il successo avuto dal film, ora arriva Sing 2: vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Sing 2: uscita in Italia

La pandemia di Covid ha costretto a rinviare l’uscita di diverse pellicole e, con la chiusura dei cinema, non è riuscito ovviamente a salvarsi nemmeno Sing 2. Il film sarebbe dovuto uscire in un primo momento a Natale del 2020, poi a luglio del 2021, infine è stata scelta come data di uscita in Italia quella del 23 dicembre 2021. Il 26 novembre 2021 la pellicola è presentata in anteprima al Torino Film Festival.

Sing 2: la trama del film

La band di Buster Moon ha ormai raggiunto un successo incredibile ma per riuscire a entrare nelle grazie di Jimmy Crystal, lo spietato magnate della Crystal Entertainment, assicurano che ci sarà una new entry nella band: la leggenda del rock Clay Calloway, che si è però ritirato dalla scena da diverso tempo. Buster Moon si metterà quindi sulle sue tracce con l’obiettivo di entrare a far parte della band per lo spettacolo al Crystal Tower Theatre.

Sing 2: il cast di doppiatori

Nella versione in lingua originale di Sing 2 a dare la voce ai vari personaggi sono alcune vere e proprie star di Hollywood come Matthew McConaughey, Reese Witerhspoon, Scarlett Johansson, Bobby Cannavale e Bono.

Nella versione in italiano, invece, a dare l voce a Buster Moon è Francesco Prando, a Rosita è Federica De Bortoli, ad Ashley è Chiara Giocardi. Alessandro Campaiola, Domitilla D’Amico, Fabrizio Vidale e Adriano Giannini doppiano invece Johnny, Meena, Gunter e Jimmy Crystal. Zucchero è invece il doppiatore di Clay Calloway.

