Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo dovrà prendere una decisione sul suo trono, mentre tra Biagio e Giuliana la frequentazione si potrebbe interrompere.

Uomini e Donne torna con i suoi protagonisti per un altro appuntamento, condotto da Maria De Filippi. La puntata del 24 febbraio, secondo le anticipazioni che si leggono sul web, sarà decisiva per Mattero Ranieri. Cosa farà, sceglierà Federica o farà scendere nuove ragazze? Nel frattempo, Biagio avrà più di una complicazione con Giuliana che non sembra contenta di come stia andando fra loro.

Cosa succederà a Uomini e Donne?

Nell’ultima puntata abbiamo assistito a delle incomprensioni tra Ida Platano e Alessandro sulla distanza. Oggi, i protagonisti al centro studio saranno Biagio e Giuliana. Il cavaliere napoletano si dice molto preso da lei ma la dama non risulta contenta del loro rapporto e potrebbe decidere di chiudere la loro frequentazione.

Per quanto riguarda il trono classico, Luca Salatino potrebbe avere una discussione con Soraia. La corteggiatrice l’ha colpito molto a livello estetico ma con Lilli sembra esserci qualcosa di più, questo disturba la ragazza? Ma la dura “gatta da pelare” ce l’ha sicuramente Matteo Ranieri. Il suo trono, infatti risulta sospeso con Federica che è a casa per malattia ma che gli manderà un video in trasmissione e Denise che invece è andata via dal programma. Cosa farà il tronista?

