Rai 1 cambia la sua programmazione a causa dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina: Doc-Nelle tue mani non andrà in onda stasera.

Per lasciare spazio alle informazioni relative al conflitto Russia – Ucraina, Rai 1 ha sospeso la normale programmazione del giorno. Infatti, questa sera la fiction con Luca Argentero, Doc – Nelle tue mani, non andrà in onda.

La comunicazione arriva direttamente dai canali Rai, che annunciano la maratona di news da parte del TG1, per tenere il pubblico sempre aggiornato sugli aggiornamenti relativi al conflitto in corso.

L’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha sconvolto i palinsesti di tutti i canali tv, oggi tutto è incentrato sulle informazioni relative alla guerra. Su Rai 1, alle 21.30 sarà infatti riservato uno spazio allo Speciale TG1, in cui la direttrice Monica Maggioni cercherà di fare il punto su quello che sta succedendo.

