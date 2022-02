Nathaly Caldonazzo sarebbe stata censurata dalla regia del GF Vip 6, dopo una frase molto grave pronunciata dalla showgirl.

I concorrenti del GF Vip 6 in queste ore si dicono inorriditi da una frase detta dalla concorrente Nathaly Caldonazzo, che però è stata censurata dalla regia del reality.

Da ieri nella famosa Casa di Cinecittà non si parla d’altro, una frase “gravissima” pronunciata da Nathaly Caldonazzo che, detto da lei stessa, è stata un bruttissimo scivolone causato dal nervosismo. In particolare, Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni hanno parlato di questa cosa, scioccate e addirittura sperano venga squalificata.

Ieri notte, inoltre, Alessandro Basciano ha commentato con Soleil Sorge e Miriana Trevisan la frase incriminata: “Ragazzi è uscita la sua sparata quando c’ero io. Io un po’ le voglio bene e spero che non esca la frase. Mi auguro davvero per lei che questa frase non esca perché è da squalifica“. “Io non ho mai sentito una frase così brutta in tutta la mia vita”

Sui social è partita la caccia alla misteriosa frase incriminata, che però nella diretta del programma non è stata ripresa, ben censurata dalla regia.

“LA COSA DI IERI È GRAVISSIMA (Miriana).

Sophie pensa che Nathaly possa essere addirittura squalificata. Staccano addirittura l’audio e poi spostano la regia.

Qualcuno faccia chiarezza. #GFVIP #JERÙ — Federica 👸🏼👑 (@FFinschen) February 23, 2022

Questa frase di Nathaly è davvero irripetibile perché la velocità con cui la regia censura è assurda #gfvip — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) February 23, 2022

Mentre si aspetta di sapere Alfonso Signorini cosa riserverà a Nathaly, sul web circolano due ipotesi sulla frase: la prima dice che si sia rivolta a Jessica etichettandola come ladra esattamente con suo padre. L’altra, invece, riguarderebbe una nota citazione di Benito Mussolini.

