Angelina Mango stupisce tutti: ritorna sui social dopo i problemi di salute

La cantante Angelina Mango è tornata a pubblicare alcune foto sui social dopo aver annunciato alcuni problemi di salute tempo fa.

Sembrano esserci buone notizie per Angelina Mango. La giovanissima cantante, infatti, dopo aver annunciato nelle scorse settimane di dover stoppare il proprio tour musicale a causa di problemi di salute, è tornata a mostrarsi sui social dopo diverso tempo. Ecco come sta la bravissima cantante, vincitrice di Sanremo 2024.

Angelina Mango torna sui social: come sta

Solamente alcune settimane fa, Angelina Mango aveva fatto preoccupare i suoi fan per le sue condizioni di salute. La ragazza aveva comunicato di dover interrompere il tour per motivi legati alle condizioni fisiche non ottimali.

Ora, invece, ecco il ritorno sui social che sembra confermare il miglioramento della ragazza che con una carrellata di foto ha, di fatto, rasserenato il proprio pubblico.

Angelina Mango

La Mango ha pubblicato un post su Instagram con una serie di foto che riguardano, presumibilmente, gli ultimi giorni da lei trascorsi tra casa, famiglia e affetti più cari. Alcuni dei momenti più sereni e che, quasi certamente, le hanno permesso di poter ricaricare le batterie e andare verso la risoluzione dei suoi problemi di salute. “Mi sono messa nei miei panni”, ha scritto la cantante con tanto di emoticon di un cuore verde e di un quadrifoglio.

Le reazioni

Il ritorno sui social dopo qualche giorno di totale silenzio è stato accolto in modo molto bello dai suoi seguaci. Moltissimi fan, infatti, hanno commentato il post con parole d’affetto di grande tenerezza: “Ci sei mancata”, “Che bello vederti sorridere, spero stia meglio”, “Nina, ci sei mancata tantissimo. Torna presto a cantare per favore”, le hanno scritto alcuni seguaci.

Insomma, una vera e propria ondata d’affetto per Angelina che per il momento ha preferito non dare dettagli sulle sue condizioni di salute che, però, evidentemente sono in miglioramento.