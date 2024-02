Appello social di Angelina Mango dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024. La cantante ha chiesto aiuto ai fan e non solo.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con la canzone ‘La noia‘ e ora potrà godersi tutti gli effetti del meritato successo. Eppure, per Angelina Mango non è ancora il momento di fare festa completamente. Il motivo? La giovane artista è stata protagonista di una piccola disavventura che riguarda proprio il premio vinto alla kermesse musicale.

La disavventura di Angelina Mango col premio

Angelina Mango

Neppure il tempo di godersi il successo a Sanremo che Angelina ha reso noto di essere alle prese con un piccolo guaio relativo proprio al suo trionfo alla kermesse musicale. La giovane artista, a due giorni dalla sua proclamazione, ha condiviso un appello nelle sue storie Instagram affinché possa essere aiutata, a… ritrovare parte del premio ricevuto.

Ebbene sì, perché la Mango ha perso la custodia che serve a coprire e proteggere il premio sanremese: “Io ho un appello da fare”, ha detto. “Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo. Qualcuno ce l’avrà, io vado in giro così. Non è fattibile!”.

Nelle sue stories social, la ragazza ha fatto vedere appunto la statuetta con il Leone di Sanremo messa dentro una busta “non ufficiale”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante dove sorridente si gode il premio ottenuto al Festival:

Obiettivo Eurovision

Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, per la ragazza ci sarà presto un altro impegno musicale. La Mango, infatti, ha messo nel mirino l’Eurovision Song Contest: “Oggi ho capito che era tutto vero…è successo davvero. Sono veramente felice, orgogliosa”; ha detto a Domenica In da Mara Venier nelle scorse ore. “L’Eurovision? Devo entrare nell’ottica di questo evendo. Non aspettandomi niente (la vittoria a Sanremo ndr) sono caduta dal pero. Adesso so che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare l’Italia in Europa“.