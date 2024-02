La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, si mostra innamorata di Fabio Borghese e a breve i due convoleranno a nozze.

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, sta per compiere il grande passo. I paparazzi di Chi l’hanno fotografata mentre passeggiava, felice e innamorata, per le strade di Roma insieme al suo compagno Fabio Borghese.

La loro prima apparizione pubblica ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, nonostante tra i due sia scoppiato l’amore ben due anni fa. Riservatissimi e innamoratissimi, Angelica e Fabio stanno ora pensando alle nozze. Come ha preso la notizia dell’imminente matrimonio la mamma, Milly Carlucci?

Angelica Donati e Fabio Borghese felici insieme

La figlia di Milly Carlucci ha trovato l’amore con Fabio Borghese, un uomo che appartiene ad una delle famiglie più importanti d’Italia. Infatti, si tratta di uno degli eredi della dinastia di Papa Paolo V.

Milly Carlucci

Tuttavia, per Borghese quello con la Donati non sarebbe il primo matrimonio. Infatti, in precedenza è stato sposato con la nipote di Marella Caracciolo Agnelli. Dal precedente matrimonio sono nati i suoi tre figli: Alessandro, Sofia e India.

Un dettaglio che non è passato inosservato è la differenza d’età tra Angelica e Fabio, che si passano ben 20 anni.

Angelica Donati e Fabio Borghese: le indiscrezioni sul matrimonio

La coppia è stata paparazzata dai fotografi di Chi mentre passeggiavano sorridenti per le vie di Roma. Secondo Dagospia, inoltre, i due sarebbero prossimi alle nozze. Il settimanale, però, chiarisce: “La loro non è la favola del principe che sposa la borghese o dell’uomo maturo che sposa la ragazzina“.

Infatti, pare che, nonostante il lignaggio della famiglia Borghese, Fabio sia un gran lavoratore che non si adatta agli agi familiari. Fabio Borghese da tre anni ricopre il ruolo di Head of International Expansion di Arsenale Group, oltre ad essere socio del resort Fattoria Medicea.