Giancarlo Magalli si racconta in un’intervista al Corriere della Sera e torna ad attaccare Adriana Volpe. Poi manda una frecciatina alla Rai.

Giancarlo Magalli ha molto da raccontare della sua vita, dalla sua infanzia sul set insieme al papà, fino al Liceo dei Gesuiti dove ha conosciuto personaggi come Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo. Ma tra le tappe più importanti della sua vita non si può escludere la televisione, e in particolar modo il programma I fatti vostri, in cui ha lavorato per anni con Adriana Volpe.

Nell’ultima intervista concessa al Corriere della Sera, Magalli ha voluto ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, ed è tornato a parlare della collega Adriana Volpe e del loro difficile rapporto.

Giancarlo Magalli: ricordi d’infanzia e dichiarazioni inedite

Nel ricordare gli anni di scuola, Magalli ha raccontato l’esperienza scolastica insieme a Mario Draghi, Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete al Liceo dei Gesuiti. “Mario era secchione, però simpatico e passava i compiti” racconta l’ex conduttore televisivo.

Giancarlo Magalli

Invece, sull’esperienza al Collegio Nazareno ha rivelato: “C’erano Verdone e De Sica, di un anno più piccoli di me, fu come entrare in un cinepanettone“.

Giancarlo Magalli contro la Rai e Adriana Volpe

Passando poi al racconto sulla sua carriera ha parlato della sua fama di cattivo, affermando “Mai stato in vita mia. Guardì dice che per una battuta venderei mia madre. Però non ho mai litigato con nessuno, a parte l’innominabile. Lei ci ha campato per un sacco di tempo. Ma l’ho cancellata dalla vita e dalla memoria“.

Poi si è lasciato andare ad uno sfogo contro la Rai: “Sono stato male e quando sono tornato i miei programmi li avevano dati ad altri. Dopo 60 di militanza mi aspettavo di più. Mica chiedo il sabato sera di Raiuno, bastava una seconda serata“.