Brutte notizie per i fan di Adele: la cantante ha cancellato tutti i suoi concerti previsti per il mese di marzo a causa di problemi di salute. Ecco come sta adesso la cantante inglese.

La cantante britannica Adele è stata costretta ad annullare i concerti in programma per il mese di marzo a causa dei problemi di salute. Le sue condizioni di salute sono peggiorate già da novembre dell’anno scorso, ma negli ultimi giorni i medici le hanno imposto uno stop di almeno un mese. Ciò significa che i fan della cantante dovranno rinunciare agli spettacoli del suo residency show a Las Vegas almeno fino ad aprile.

A tranquillizzare i fan sulle sue attuali condizioni di salute ci pensa la stessa Adele che ha condiviso un lungo post sul suo profilo Instagram.

Adele: il triste annuncio su Instagram

Sul profilo Instagram della cantante britannica nelle ultime ore è stato pubblicato un post che annunciava la cancellazione delle date previste per il mese di marzo.

Nel post si legge: “Purtroppo devo prendermi una pausa (…) Ero malata alla fine dell’ultima tappa e durante tutta la pausa. Non ho avuto proprio la possibilità di tornare completamente in salute prima della ripresa degli spettacoli e ora sono di nuovo malata, purtroppo tutto questo ha avuto un effetto sulla mia voce. E quindi, su consiglio dei medici, non ho altra scelta se non riposarmi completamente. I restanti 5 weekend di questa tappa sono stati posticipati a una data successiva. Stiamo già lavorando ai dettagli e ti invieremo le informazioni il prima possibile. Le date posticipate sono: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 marzo.“

Adele: i problemi di salute della cantante dal 2022

Non è la prima volta che la cantante Adele soffre di problemi di salute. Infatti, già nel 2022 era stata costretta a cancellare i concerti in programma. In quell’occasione, tuttavia, le problematiche erano legate al Covid.

Infatti, aveva pubblicato un video in lacrime in cui diceva: “Mi dispiace così tanto, ma lo show non è pronto. Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo“.