A quasi sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice televisiva trova un nuovo amore. Chi è l’uomo del mistero con cui è stata paparazzata in spiaggia insieme alla figlia Stella?

Sono passati quasi sei anni dalla morte del noto conduttore Fabrizio Frizzi, e la moglie, Carlotta Mantovan, è pronta a voltare pagina e a tuffarsi in una nuova storia d’amore. La conduttrice televisiva e giornalista, infatti, è stata paparazzata in dolce compagnia su una spiaggia. Il misterioso cavaliere è il nuovo amore di Carlotta?

Il settimanale Diva e Donna ha riportato le foto scattate dai paparazzi mentre Carlotta si trovava, insieme alla figlia Stella, in spiaggia insieme all’uomo del mistero.

Carlotta Mantovan sorridente con un altro uomo: di chi si tratta?

La giornalista si trovava sulla spiaggia di Maccarese, sul litorale laziale, quando è stata paparazzata in compagnia della figlia Stella e di un uomo misterioso. L’uomo del mistero è francese e sembra essere il nuovo innamorato della Mantovan.

Nelle immagini rese pubbliche da Diva e Donna, Carlotta e Stella sono sorridenti e spensierate mentre giocano con un cagnolino in compagnia dell’uomo che entrato da poco nelle loro vite.

Carlotta Mantovan

I due probabilmente si sono conosciuti in Francia, dove oggi vive la giornalista insieme alla figlia di Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan: la nuova vita in Francia

Da sempre riservatissima, Carlotta Mantovan si mantiene sempre lontana dai riflettori. Proprio per tale motivo in seguito alla morte del compianto marito ha deciso di trasferirsi, insieme alla figlia Stella, in Francia.

Le due vivono oggi in una cittadina di campagna a nord del Paese. Qui la giornalista si dedica interamente alla figlia mentre si gode una rilassata vita immersa nella natura, tra passeggiate in bicicletta o a cavallo in mezzo ai prati.

Solamente di rado, però, fa ritorno in Italia, come è successo di recente per partecipare a un talent show del sabato sera.