Letizia è stanca di essere nell’ombra di Paolo nella Casa del Grande Fratello. Rapporti vacillanti in vista della finale.

La concorrente del Grande Fratello Letizia Petris si è lasciata andare ad uno sfogo durante le ultime giornate all’interno della Casa. Mentre il reality si avvia verso la sua conclusione, alcuni concorrenti si stanno rivelando, e Letizia ha deciso di non rimanere in silenzio.

La fotografa, infatti, si dice stanca di sentirsi messa in ombra dal fidanzato Paolo. Lo sfogo con gli altri coinquilini rivela sentimenti celati da parte della gieffina e possibili svolte in arrivo nella coppia.

Grande Fratello: Letizia confessa il suo malessere agli altri coinquilini

Ora che il Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione, i concorrenti fanno sempre più fatica a trattenere le tensioni e i sentimenti. Proprio questo è successo alla fotografa Letizia, che ha deciso di sfogarsi con gli altri concorrenti e dire come si sente all’interno della coppia.

Alfonso Signorini

Durante l’ultima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha consigliato a Letizia di essere più accomodante verso Paolo. Tuttavia, la ragazza non ha accettato di buon grado il suggerimento, percependolo come una critica.

Infatti, la ragazza si è detta “Stanca di passare per una bambina capricciosa” mentre il fidanzato Paolo “Risulta sempre un santo, un uomo dalle mille virtù“.

Grande Fratello, l’accusa di Letizia: “Paolo è pesante!”

Durante lo sfogo con gli altri coinquilini, Letizia si è lasciata andare ad una confidenza affermando “Paolo è pesante!“. Ha, poi, continuato: “L’altra volta si è offeso solo perché ho chiesto a Marco di passarmi il calice di vino, invece di chiederlo a lui. È un pesantone!“.

Ma Garibaldi ha prontamente preso le difese dell’amico spiegando che “Noi uomini ci impuntiamo su delle piccolezze“, che spiega che si tratta solo di carinerie da parte di Paolo.

Letizia, però, non vuole sentire ragioni e risponde all’amico: “Troppo premuroso! Un po’ meno! Non posso privarmi di chiedere a un altro di porgermi il calice del vino. Sei pesante anche tu! Ti sembra normale far mancare l’aria a una persona? Non mi date mai ragione! Paolo è pesante! Te ne rendi conto?! Io voglio vivere di leggerezza. Ho già i miei problemi“.