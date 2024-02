Secondo quanto dichiarato dal sito Dillinger di Fabrizio Corona, tra i motivi della presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ci sarebbe anche un tradimento da parte del rapper.

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, continua a dare scalpore annunciando dettagli inediti sulle relazione tra vip, e non si è risparmiato scoop sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, in base alle ultime indiscrezioni pubblicate sul sito di Corona, Dillinger, pare che il rapper avrebbe tradito la moglie con un’altra donna.

La questione del tradimento, quindi, si aggiungerebbe alle diverse motivazioni che avrebbero spinto i Ferragnez a mettere fine al loro matrimonio. Ma quanto c’è di vero?

Chiara Ferragni e Fedez: le liti in pubblico

Il sito Dillinger riferisce: “Fonti certe ci raccontano che nel weekend prima che lui se ne andasse via di casa, lei lo avrebbe addirittura picchiato e gli avrebbe messo le mani addosso“. In più, lo scoop rivela: “Durante una cena con degli amici, la Ferragni, prendendo il telefono di Federico, ha scoperto delle chat che poi ha approfondito e che si sono rivelate veritiere. Queste, sommate a tutto quello che sta succedendo, hanno rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso“.

Chiara Ferragni – Fedez

Nonostante non vi siano prove certe del presunto tradimento, il sito di news di Fabrizio Corona si dice assolutamente certo.

Chiara Ferragni e Fedez: battaglia legale in arrivo?

Dillinger riferisce: “Del tradimento di Fedez nei confronti della Ferragni ne siamo certi e sicuramente negli atti processuali delle cause di separazione, come nel caso di Totti e Ilary Blasi, saranno oggetto di discussione per la divisione dei beni“.

In base a tali dichiarazioni, quindi, pare che dovremo aspettarci un’aspra battaglia legale, come quella che è in corso da diversi mesi tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Parallelamente allo scoop del sito di Fabrizio Corona sono spuntati segnali incoraggianti di riappacificazione tra i Ferragnez. Dove sta la verità?