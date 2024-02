Il podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, rischia la chiusura dopo il verdetto dei giudici. Continua la battaglia legale tra il rapper e l’ex socio Luis Sal.

Il podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, sta vivendo un momento di grande successo su YouTube, raggiungendo sempre le prime posizioni nella classifica delle Tendenze. Tuttavia, questo potrebbe diventare solo un dolce ricordo dopo il verdetto dei giudici a seguito della battaglia legale, ancora in corso, tra il rapper e l’ex socio Luis Sal.

Infatti, nelle ultime ore è circolata la notizia secondo cui Muschio Selvaggio sarebbe a rischio chiusura. A dare una risposta ci pensa Mr. Marra, la nuova spalla di Fedez all’interno del podcast.

Fedez perde le quote della società?

Il tribunale di Milano ha decretato che il 50% della società affidata alle mani di Fedez sarà ceduta nelle mani di un terzo. Una forma di precauzione necessaria, a livello giuridico, e che permette di scongiurare la possibilità che il rapper venda le quote a un terzo.

Fedez

Il rapper, infatti, ha precisato che è una decisione normale e che, a dimostrazione che non ci sono stati grossi risvolti legali in seguito alla decisione del tribunale, il podcast continuerà con nuovi episodi in arrivo.

Ma anche il nuovo conduttore del podcast, Mr. Marra, è intervenuto sulla questione.

Mr. Marra parla di Luis Sal

Mr. Marra, che ormai da dieci mesi affianca Fedez al timone di Muschio Selvaggio, si è espresso sul destino del podcast.

“Stanno facendo le valutazioni del caso, ma indipendentemente da come andrà a finire questa storia, io sono stato bene. Sono stati dieci mesi bellissimi e difficilissimi“.

A proposito dei suo predecessore Luis Sal, ha dichiarato: “Non mi posso esprimere perché so tanto, cose non pubbliche che io non renderò tali, sto solo precisando quello che è già pubblico. Non ho detto niente in questi dieci mesi, sui dissidi tra Luis Sal e Fedez e tra gli errori fatti da tutti e due“. Infine,