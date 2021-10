Ispirati al ben noto e iconico bracciale, gli anelli tennis sono i mai senza di stagione: minimal e preziosi, imprescindibili per impreziosire qualsiasi look.

La storia del bracciale tennis ormai è ben nota e la conosciamo tutti: un design entrato in voga negli anni Venti, ma il bijoux composto da quadratini preziosi che si alternano uno dopo l’altro è diventato icona e tendenza grazie alla tennista Chris Everet, che nel bel mezzo di un partita fermò tutti e tutto per ritrovare il bracciale che le era caduto. Classe, eleganza e glam in quel modello che ha dato vita ad una linea trendy espressa oggi anche dagli anelli tennis che nei bijoux di quest’anno che oscillano tra monili appariscenti e minimal, trovano la loro naturale dimensione sia nelle occasioni pret a porter sia in quelle mondane.

Anelli tennis diamanti: i modelli d’alta gioielleria e i prezzi

Modelli classici, per intenderci le preziose fedi nuziali di diamanti, ma anche design che si reinventano riproponendo nuove forme, come la linea Serpenti di Bulgari, quest’anno tra le più trendy e amate. Così per chi cerca qualcosa di nuovo, rimandando però alla classe dell’iconico motivo tennis è impossibile non lasciarsi incantare dall’anello Serpenti Viper, da poter abbinare anche con la collana. Ipnotico, accattivante e dalla linea seducente, in oro bianco 18 kt con pavé di diamanti. Il prezzo è di 7.900 euro.

– Elegante, sofisticato, la veretta in oro bianco e diamanti di Diamani è l’anello tennis perfetto per chi ama la semplicità e sposa a pieno il minimal look trendy di quest’anno: riuscire ad indossare qualcosa di prezioso ma stemperarlo. Non fatevi accecare dall’idea che questo tipo di anello debba essere solo una fedina da innamorati, lasciatevi piuttosto conquistare dalla sua luminosità, indossandolo disinvoltura. Il prezzo è di 2.190 euro.

Swarovski, Kulto, Amen: modelli contemporanei in argento e in cristalli

E se il diktat di quest’anno è timetoshine, all’appello non può mancare Swarovski che realizza in design tennis bracciali e naturalmente anche anelli da poter abbinare, come l’anello Vittore, un placcato rodiato ricoperto dei Clear Crystal. Luminosi ma con discrezione, da poterne indossare anche più di uno insieme uguale o con un altro modello per impreziosire il vostro look. Un investimento decisamente più alla portata di tutte, nei suoi 95 euro.

– Una vera e propria novità sono i modelli Kulto: in argento, è possibile personalizzare il proprio anello tennis, il cui prezzo parte dai 39 euro, aggiungendo dei charms a scelta grazie ad un aggancio che permette così di poterli anche cambiare acquistandone più di uno. Perfetti anche come idea regalo.

– Anche Amen rivisita l’anello tennis, realizzando modelli a croce, rosario oppure impreziositi da simboli, come quadrifogli portafortuna: i cristalli li troviamo nel classico colore neutro bianco oppure anche in colori pop come blu, verde e fucsia. Romantico il modello che alterna zirconi bianchi squadrati e zirconi grigi a forma di cuore.