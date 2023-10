Luigi Galluzzo ha preso il posto di Andrea Giambruno a Diario del giorno in onda oggi su Rete 4. Arriva la decisione di Mediaset.

I rumors sul futuro di Andrea Giambruno a Mediaset ed in particolare in merito al suo futuro a ‘Diario del giorno’ su Rete 4 sono stati, almeno per adesso, confermati. Nella puntata andata in onda oggi, infatti, alla conduzione del programma c’era Luigi Galluzzo e non l’ormai ex compagno della Premier Giorgia Meloni. Ma cosa sta succedendo? Pare che l’azienda abbia preso delle decisioni importanti in merito al giornalista.

Luigi Galluzzo al posto di Andrea Giambruno a Diario del giorno

Come volevano le indiscrezioni circolate fino ad ora sul suo conto: Giambruno non è stato presente alla conduzione di ‘Diario de giorno’ in data odierna. Il caos generato dopo i fuorionda di Striscia la Notizia che l’hanno visto coinvolto e la fine della relazione con la Premier Giorgia Meloni hanno fatto in modo che Mediaset decidesse per lo stop.

Al posto del giornalista, ecco a ‘Diario del giorno’ Luigi Galluzzo che ha condotto il programma pomeridiano. Stando a quanto riportato dall’Ansa, poi, sarebbe anche arrivata la decisione di Mediaset a proposito del futuro dell’ex compagno della Premier.

Come si legge anche su alcuni post dell’Agenzia, infatti, “è stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diadio del giorno su Retequattro e l’azienda sta valutando con attenzione i fatti”. Le parole arriverebbero direttamente da un protavoce di Mediaset.

A questo punto non resta che comprendere se l’attuale stop forzato sarà solo temporaneo o definitivo. Molto probabile che venga presa una decisione nel breve periodo anche per garantire ai telespettatori la massima chiarezza sulla vicenda.

I fuorionda di Striscia

A scatenare la pesante situazione erano stati i fuorionda di Giambruno resi pubblici da Striscia la Notizia nel corso delle ultime due puntate del tg satirico andate in onda. Qui si vedeva e si sentiva il giornalista parlare in modo non elegante verso i presenti in studio e, soprattutto, fare dei commenti ambigui ad una collega.

Dopo questi filmati, anche la compagna Giorgia Meloni aveva annunciato di aver interrotto la loro relazione.