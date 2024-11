Andrea Giambruno e la nuova fidanzata, Federica Bianco, spazzano via le voci sulla presunta crisi: beccati di nuovo insieme.

Solamente pochi giorni fa ha impazzato la notizia della presunta nuova relazione tra l’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno e Federica Bianco. Ma la notizia della relazione è stata accompagnata dalle voci di una presunta crisi, una lite che si sarebbe verificata in un locale di Roma che avrebbe portato alla conclusione della storia.

A distanza di pochi giorni, però, ecco arrivare nuove segnalazioni che spazzerebbero via le voci della presunta crisi. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il weekend a casa di Andrea Giambruno

Sabato sera, Giambruno ha riaccompagnato Federica Bianco a casa sua a Tivoli, mentre domenica la donna è stata vista recarsi nell’abitazione del giornalista, come si vede dalle foto pubblicate dal settimanale Gente.

Per mantenere un basso profilo, Bianco ha parcheggiato la sua Jeep bianca a circa dieci minuti a piedi dall’appartamento. Dopo circa due ore e mezza, entrambi sono usciti separatamente, con Giambruno che si è poi diretto a casa di Giorgia Meloni per prendere la figlia.

La nuova vita di Andrea Giambruno

Dopo la fine della sua relazione con Giorgia Meloni, avvenuta nell’ottobre scorso, Giambruno ha cercato di mantenere un basso profilo. Lontano dai riflettori televisivi, il giornalista ha trascorso l’estate in famiglia, ma ha rapidamente attirato l’attenzione mediatica per la sua recente frequentazione con Federica Bianco, ex attrice e figura attiva in politica.

Nonostante la relazione tra Giambruno e Bianco sia ancora avvolta nel mistero, il weekend trascorso insieme sembra suggerire che il legame tra i due sia più solido di quanto si pensasse.

Solo il tempo dirà se si tratta di un semplice flirt o di qualcosa di più duraturo. Intanto il giornalista è atteso a Belve da Francesca Fagnani per un’intervista che di certo si rivelerà piena di colpi di scena.