Chiara Ferragni scrive una letterina al figlio per la caduta del primo dentino, ma ai fan non sfuggono gli errori. L’influencer risponde.

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, ha perso il suo primo dentino e l’influencer ha festeggiato questo momento con una letterina speciale scritta “dal topolino”. Come spesso accade in casa Ferragnez, anche questo evento è stato condiviso con i fan, con un post che ha fatto il giro del web. Ma i fan hanno notato un dettaglio che ha portato ad una pioggia di critiche: gli errori ortografici.

Chiara Ferragni: gli errori ortografici non sfuggono ai fan

“Ciao Leo, sono così orgoglioso della caduta del tuo primo dentino. Ti lascio la mancetta e di’ alla sorellina che passerò a trovare anche lei. Il topino dei denti” scrive Chiara nella letterina per il figlio postata sul suo profilo Instagram.

I commenti non si sono fatti attendere: “Tutto molto bello, ma ‘di’ senza apostrofo è un errore” scrive un utente, mentre un altro aggiunge “E ‘così’ senza accento!“.

Nonostante le critiche, molti hanno difeso l’influencer con ironia. Un utente ha scritto: “L’ha scritto un topo, suvvia!“. Ma non si è fatta attendere la risposta dell’influencer.

Chiara Ferragni risponde alle critiche

Chiara non ha lasciato passare inosservati i commenti e ha risposto con altrettanta ironia: “Ma è stato scritto dal topino, non da me“. Questa semplice replica ha strappato un sorriso ai suoi follower, e ha provato ancora una volta la capacità dell’influencer di gestire le critiche con leggerezza.

Ma non sono mancati neanche i commenti di utenti che hanno ironizzato sull’ammontare della “mancetta”. Un utente scrive: “Dentro quella busta c’è un assegno di 10 mln + 15% delle azioni di Chiara Ferragni s.r.l. E un bonus di 3 mln dilazionato in 5 anni“.