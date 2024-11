Matri da solo con le figlie va avanti senza Federica Nargi: il gesto che non è piaciuto all’ex Velina, da mesi lontana da casa.

Federica Nargi è da tempo lontana da casa per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle, e questo la sta portando a perdersi momenti importanti con la famiglia. L’ex Velina ha già parlato della profonda mancanza che sente per le figlie e per il compagno Alessandro Matri, ma di certo non si aspettava un tale affronto da parte del padre delle sue figlie.

Ecco che cosa è successo nelle scorse ore.

È già Natale a casa Matri-Nargi

Nelle ultime ore, l’ex calciatore Alessandro Matri ha condiviso un video sul suo profilo Instagram.

Nel video si vede il compagno della Nargi mentre addobba la casa con le decorazioni natalizie insieme alle due figlie, con tanto di albero di Natale.

Un momento che andrebbe vissuto con la famiglia al completo, ma l’ex calciatore non ha voluto aspettare la compagna. “Si lo so e’ il 14 novembre, ma glielo fate capire voi alle bimbe …!! ???” scrive Matri, che aggiunge con un tocco di ironia: “Un ringraziamento particolare per la NON partecipazione a Federica Nargi” con tanto di tag.

Ma la reazione della neo-ballerina non si è fatta attendere e ha lasciato tutti senza parole.

Federica Nargi non la prende bene

Sotto al post ha fatto presto capolino il commento dell’ex Velina, che scrive: “Senza di me nooooooooooooooo mi mancateeeeeeeee” con tanto di faccine in lacrime e una marea di cuoricini rossi.

Intanto la showgirl si prepara per le prossime esibizioni a Ballando con le stelle, ma con il cuore è sempre lì, insieme ad Alessandro Matri e alle loro bambine che sentono la mancanza della mamma.