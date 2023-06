Andrea Bocelli in Beautiful: il celebre tenore italiano apparirà in una puntata della soap opera più famosa del mondo.

Vi sareste mai immaginati di vedere Andrea Bocelli in una puntata di Beautiful? Probabilmente no, invece il celebre tenore italiana sarà la guest star in una puntata della soap opera più famosa e più longeva di sempre. Non lo vedremo protagonisti di una storia d’amore con Brooke o in qualche ruolo particolare, lo vedremo invece nei panni di se stesso, seduto al pianoforte intento a cantare e suonare. Che cosa canterà Andrea Bocelli in Beautiful? Uno dei suoi brano più famosi: A te.

Andrea Bocelli in Beautiful: le location in Italia della soap opera

Nella puntata in questione di Beautiful, al fianco di Andrea Bocelli vediamo anche sua moglie Veronica Berti e la figlia undicenne della coppia, Virginia. La puntata in questione è ambientata in Italia e non è l’unica: lo scorso maggio, infatti, tutti gli attori, le attrici e addetti ai lavori vari della soap opera sono venuti in Italia per girare una serie di episodi ambientati nel nostro Paese. In totale sono stati sei gli episodi girati interamente in Italia e sono tutti stati ambientati a Roma.

Andrea Bocelli

L’ultimo di questi è quello che contiene la scena in cui appare anche Andrea Bocelli che, seduto al pianoforte, canterà la sua A Te ai due personaggi più famosi della soap opera americana: parliamo ovviamente di Brooke e Ridge.

Quando va in onda la puntata di Beautiful con Andrea Bocelli?

Per vedere la puntata di Beautiful con protagonista Andrea Bocelli bisogneremo attendere la primavera del 2024. La potranno vedere invece molto prima i telespettatori americani della soap opera: sulla CBS, infatti, l’episodio è in programma lunedì 26 giugno. Ma la programmazione di Beautiful negli Stati Uniti e in Italia ha tempi molto differenti.

Riproduzione riservata © 2023 - DG