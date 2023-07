Amore, cucina e curry è una divertente commedia sentimentale in cui il cibo ha un ruolo di primo piano: ecco le ricette del film.

Una famiglia di Mumbai che si trasferisce in un paesino nel sud della Francia, Saint Antonin Noble Val, dove decide di aprire un ristorante indiano che entra in concorrenza con un rinomato ristorante locale, Le Sale Pleureur. E’ questa, in sintesi, la trama di Amore, cucina e curry, divertente commedia sentimentale diretta da Lasse Hallstrom che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2014. Come è facile immaginare dal titolo e della trama, il cibo ha un ruolo di primo piano nel film. Vediamo allora quali sono le principali ricette che possiamo vedere nella pellicola.

Amore, cucina e curry: le ricette del film

Tra le ricette tipiche della cucina indiana presenti anche in Amore, cucina e curry troviamo il Pollo Tandoori, un piatto a base di pollo arrosto, yogurt e spezie varie.

Pollo Tandoori

A proposito di pollo, un’altra ricetta proposta nel film è quella del Pollo Tikka, che viene preparato marinando pezzi di carne di pollo disossato in una mistura di spezie e yogurt.

Ma nel film possiamo vedere anche diverse ricette tipiche della cucina francese che vengono proposte nel ristorante di Madame Mallory (interpretata da Helen Mirren), come la Quiche Lorraine, una torta salata con pancetta affumicata a cubetti, Crème fraiche e formaggio groviera grattugiato.

C’è poi il Manzo alla Borgognona alla Hassan, ovvero uno stufato di carne nel vino Borgogna con l’aggiunta di bacon affumicato tagliato a fettine, funghi, verdure e spezie varie.

Molto invitante e molto buono è anche il Gratin Dauphinois, fatto con patate e formaggio. Troviamo poi anche la Zuppa di Cipolle, altro piatto tipico della Francia.

Passando alle salse, tra quelle che vengono utilizzate in Amore, cucina e curry c’è la Vinaigrette, che si prepara con sale, olio e aceto e si utilizza come condimento.

Infine i dessert. Nel film possiamo trovare la Crème Brulée di Bal alla Banana e al Cardamomo ma anche la Torta di crepe alla ricotta re frutti di bosco.