Amore alla prova 2025… e poi: le scelte finale e le coppie oggi

Si è concluso Amore alla prova 2025… e poi cosa è successo? Ecco quali sono le coppie del reality che stanno insieme.

Con la puntata andata in onda su Real Time mercoledì 29 gennaio, si è concluso Amore alla prova 2025, il reality condotto da Belen Rodriguez in cui quattro coppie, insieme da diverso tempo, mettono alla prova il loro amore separandosi per due settimane e scambiandosi i partner tra loro per questo periodo di tempo. Dopo aver vissuto per questo arco di tempo senza il proprio lui e il proprio lei, quante coppie sono rimaste insieme. Ma soprattutto, dopo che il programma è finite, cosa ne è stato delle varie coppie? Anche questa edizione è finita come era finita Amore alla prova 2024? Scopriamolo insieme.

Amore alla prova 2025: le coppie

Le quattro coppie che sono state protagoniste di Amore alla prova 2025 sono state:

Giulia e Marco: 24 anni lei, 29 anni. Giulia è una studentessa di veterinaria, Marco invece lavora sui treni. Si sono conosciuti sui social durante la pandemia di Covid e hanno deciso di partecipare a programmo perché la passione iniziale è svanita.

Esmeralda e David: Esmeralnda ha 27 anni e fa la cassiera, Davide ha 28 anni e due figli avuti da una precedente relazione. Lei è molto gelosa e questo provoca costanti litigi tra i due.

Lucrezia e Tommaso: lei ha 41 anni e vede prodotti per la cura del corpo, lui ne ha 42 e lavora nell’azienda di famiglia. I problemi nella coppia sono nati quando si sono trovati di fronte alla scelta di avere un figlio.

Claudia e Maurizio: Claudia ha 47 anni e lavora come impiegata, Maurizio ne ha 52 e lavora come consulente finanziario. Si conoscono da otto anni ed entrambi hanno alle spalle dei matrimoni falliti. La crisi tra loro è nata dopo che Claudia ha scoperto che Maurizio si è iscritto a un sito di incontri.

Amore alla prova 2025: spoiler sulle scelte finali

Al termine di Amore alla prova 2025 sono due coppie hanno deciso di continuare la loro storia d’amore: quella composta da Claudia e Maurizio e quella formata da Lucrezia e Tommaso. Giulia e Marco, così come Esmeralda e Davide, si sono invece lasciati. E la situazione non è cambiata neppure successivamente, quando il programma è terminato.